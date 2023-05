Franck Kessié rimane un nome molto acceso a Barcellona in tema di mercato, come evidenzia Relevo. L'ivoriano, arrivato in Catalunya a parametro zero la scorsa estate, ha faticato a entrare nella rotazione di Xavi nella prima fase della stagione, al punto da essere stato inserito nei discorsi con l'Inter per un potenziale scambio con Marcelo Brozovic lo scorso gennaio. Kessié però non voleva muoversi nel bel mezzo della stagione, consapevole del fatto che non gli ci sarebbe voluto molto per fare un passo avanti. Le sue brillanti prestazioni tra febbraio e marzo contro Siviglia, Villarreal e Real Madrid in Copa del Rey, lo hanno portato a una realtà molto più piacevole. Al punto che lo stesso Xavi ne ha tessuto le lodi: "Lui è un esempio. Ho già detto che i giocatori dovevano aspettare l'occasione e lui l'ha fatto. Ha avuto pazienza e ora è il suo momento". Sono emerse persino alcune informazioni che assicuravano che i piani del Barça fossero cambiati e che Kessié non fosse più in vendita.

Nelle ultime settimane, però, il centrocampista ha visto il suo minutaggio ridursi nuovamente (appena 54 minuti nelle ultime tre gare). Curiosamente, subito dopo aver messo insieme una grande prestazione nel Clásico al Santiago Bernabéu. Da quella partita, l'ex Milan è entrato dalla panchina in otto delle 10 partite giocate. In una di queste due partite, il ritorno di Coppa contro il Real Madrid, l'ivoriano è stato uno dei protagonisti in campo quando Xavi lo ha sostituito allo scoccare dell'ora.

Ora, il suo futuro è ancora una volta un'incognita. L'Inter è ancora molto interessata a lui e nonostante il giocatore vorrebbe restare al Barcellona, ​​è consapevole che il club blaugrana potrebbe essere tentato dall'incasso di una possibile cessione.