La vittoria dei giorni scorsi contro il Napoli vale all'Inter il biglietto per la Supercoppa delle Supercoppe, che la prossima estate vedrà i nerazzurri sfidare la vincente fra la vincente del campionato saudita e quella che nelle stesse settimane alzerà la Coppa del Re dei Campioni. L’amichevole, riferisce il quotidiano La Repubblica, sarà giocata in Europa o in un altro Paese con clima temperato, visto che nello Stato saudita le temperature saranno decisamente impossibili da tollerare. L’idea, peraltro già annunciata da tempo, è nata come conseguenza del caos che ha accompagnato l’organizzazione del torneo italiano, per la prima volta con semifinali e finale. Da contratto era infatti previsto che una delle due semifinaliste sconfitte sfidasse in amichevole una squadra araba, idea che però è svanita nel marasma organizzativo fatto di cambi di sede, da Gedda a Riad, e di date. In più, dal punto di vista dei sauditi, c’era il rischio che a dovere giocare l’amichevole fosse una fra Lazio e Fiorentina, poco conosciute da quelle parti.

Per questo motivo si è pensato ad una formula alternativa, compresa nel pacchetto dei 23 milioni pagati dagli arabi alla Serie A. Ed ecco l’idea della Supercoppa delle Supercoppe: la federazione saudita, diretta espressione del governo, farà di tutto perché l’Inter si presenti all’appuntamento con la migliore formazione possibile. Troppo spesso è successo, di recente, che le stelle dei vari club si sottraessero per un motivo o per l’altro dal giocare amichevoli strapagate.

