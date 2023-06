Al 99%, secondo i giornalisti di Het Nieuwsblad, Dodi Lukebakio lascerà l'Hertha Berlino, retrocesso in Zweite Liga nonostante gli undici gol messi a segno in questa stagione dall'attaccante belga. Il classe 1997, che negli ultimi mesi ha ricevuto molti apprezzamenti, vuole fare un salto di qualità trasferendosi in un club con più ambizioni di quello in cui si è trasferito nel 2019. Lo scorso gennaio si fecero avanti Siviglia e PSV, ultimamente alla fila si è aggiunto il Friburgo ma soprattutto l'Inter che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo. Smentita seccamente dal suo entourage, invece, l'opzione Anversa. I tedeschi, dalla sua cessione, sperano di incassare più di dieci milioni di euro.

