È Emiliano Martinez il nuovo obiettivo dell'Inter per la porta. La novità è lanciata dai colleghi argentini di TyC Sports mentre rivelano che il club nerazzurro ha già fatto una prima offerta (rifiutata) dall'Aston Villa. La dirigenza interista, inoltre, ha già avuto dei contatti anche con i rappresentanti del Dibu, fresco campione del mondo con l'Argentina insieme a Lautaro Martinez.

L'Inter avrebbe presentato pochi giorni fa una proposta da circa 15 milioni di euro alla società inglese, ma si prevede che la cifra possa essere alzata per provare ad ingaggiare il classe '92. "Finora non ci sono ulteriori dettagli sul contratto che Dibu Martínez potrebbe firmare con l'Inter e sebbene ci siano già stati dei colloqui, sperano di trovare prima un accordo con l'Aston Villa per poter andare avanti - si legge -. In Italia sono ottimisti che l'affare possa realizzarsi".

Tra i club interessati al giocatore viene nominato anche il Manchester United (che però può mollare la presa dopo l'ingaggio di André Onana) e il Tottenham. L'Aston Villa cercherà di convincere il portiere a rimanere ancora a Birmingham.

