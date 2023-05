Potrebbe esserci un importante via vai sulle corsie esterne dell'Inter nel prossimo mercato. Secondo Tuttosport, infatti, nonostante le somme arrivate quest'anno a bilancio grazie al percorso in Champions League, la società potrebbe decidere di affidarsi lo stesso al player trading puntando su una possibile buona offerta per Dumfries o Gosens, che restano due profili in uscita a fronte di proposte ritenute importanti.Chiaramente a quel punto si aprirebbe il capitolo successione, è noto l'interesse per Tajon Buchanan e c'è una clamorosa novità: il ritorno di Perisic. "Il croato ha già inviato diversi messaggi, nelle scorse settimane è apparso a San Siro per l’euroderby ed è annunciato in tribuna anche a Istanbul.

L’avventura al Tottenham non è stata esaltante e la squadra non si è qualificata per le prossime coppe europee. L’Inter non è contraria a un ritorno in stile Lukaku ma, oltre all’eventuale uscita di Gosens, servirebbe anche un sacrificio economico di Perisic (che a Londra guadagna 6 milioni). Alternative? In Italia vengono monitorati Parisi (Empoli), Holm (Spezia) e Mazzocchi (Salernitana)".