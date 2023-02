Uno dei possibili protagonisti del mercato estivo dell'Inter potrebbe essere Benjamin Pavard. Il difensore centrale francese è in scadenza con il Bayern Monaco nel 2024 e come riporta Tuttosport resta un nome "caldissimo" per il futuro, assolutamente il primo della lista per rafforzare la difesa. Questo a meno che non decida di prolungare il contratto con i bavaresi ed è per questo che i nerazzurri stanno prima attendendo che il giocatore chiarisca la sua situazione con il club d'appartenenza.