Se la stagione sportiva dell'Inter può dirsi positiva a prescindere dal risultato finale di domani che ne decreterà il titolo di campione d'Italia, i paletti economici sono ancora una volta gli stessi: "Niente fondi illimitati per colpi da urlo" - come si legge su Tuttosport . Un problema che il quotidiano torinese esorcizza con due nomi: Beppe Marotta e Piero Ausilio . La coppia di mercato nerazzurra che "sa bene come muoversi sul mercato e negli anni ha dimostrato di saper aggirare gli ostacoli puntando con sagacia e tempismo anche sui parametri zero".

L'ex dirigente bianconero in tal senso gode di un curriculum piuttosto vasto come dimostrano i precedenti alla Juventus e gli anni fin qui in nerazzurro: esempio lampante l'acquisto di Hakan Calhanoglu. Un'intuizione che ha fatto da apripista ad una strategia che il dirigente varesino ha deciso di continuare a partire da Onana, portiere dell’Ajax preso a costo zero, proseguendo con Mkhitaryan, nome nuovo in orbita Inter. L'armeno, in scadenza con la Roma potrebbe essere addirittura annunciato subito dopo la finale di Conference League spiega il quotidiano torinese, praticamente certo del trasferimento del 33esnne. Mkhitaryan ma non solo: anche e soprattutto Paulo Dybala. "L’Inter ha fatto la sua mossa - si legge - quadriennale da 5,5-6 milioni più 3 di bonus - e aspetta il sì dell’argentino".

