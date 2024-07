Un profilo che piace a tutti quello di Luka Sucic. Piace allo staff tecnico e piace a Oaktree. Ventidue anni da compiere il prossimo 8 settembre, il talento croato del Salisburgo è uno dei profili più appetibili in chiave futura, anche considerando la scadenza del contratto nel giugno 2025. Senza rinnovo con gli austriaci, Sucic sarebbe un ghiotto parametro zero.

Lo conferma anche Tuttosport, che però sottolinea anche come il talento croato piaccia a mezza Europa e non sarà facile battere la concorrenza. L’Inter però - si legge - ha lanciato la volata, nella speranza che le congiunture astrali possano allinearsi. Questo anche perché nella stagione che verrà servirà una mezzala sinistra (e Sucic può pure fare il trequartista, regalando a Inzaghi una variabile tattica in più) dato che Mkhitaryan a gennaio compirà 36 anni e, per evidenti ragioni anagrafiche, nell’ultima stagione in nerazzurro (il suo contratto scade nel 2026) andrà gestito. Prendere Sucic a zero sarebbe un colpo straordinario anche in ottica di una possibile rivendita.