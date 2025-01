La rinascita di Stefan de Vrij all'Inter ha acceso l'interesse di diversi club, in particolare della ricca Arabia. Lo scrive oggi Tuttosport, riferendo che alcune società sarebbero pronte ad offrire all'olandese un ricco stipendio per convincere l'olandese, che ha però già chiuso la porta a questo scenario: l'ex Lazio è convinto di poter essere ancora protagonista ai grandi livelli in Europa e all'Inter.

Tuttosport conferma anche quanto rivelato ieri dalla nostra redazione (RILEGGI QUI): anche il Napoli, spinto dalla stima di Antonio Conte, aveva sondato il terreno a dicembre, trovando però il no secco dell'Inter che vuole ancora puntare sul giocatore. "Motivo per cui De Vrij non ha voluto prendere in considerazione l’opzione napoletana, con gli azzurri che hanno virato con decisione sullo juventino Danilo", si legge. Il futuro a Milano di De Vrij potrebbe proseguire ancora per qualche anno: secondo TS, infatti, Marotta e Ausilio hanno già comunicato agli agenti del difensore che sarà esercitata l'opzione di rinnovo fino al 2026, ma allo stesso tempo non è da escludere che nei prossimi mesi si possa discutere di un prolungamento biennale.

Diverso il discorso su Francesco Acerbi che verrà discusso a fine stagione: per prendere il suo posto in rosa e ringiovanire il reparto sono seguiti con attenzione Hien (Atalanta), Gila (Lazio), Bijol (Udinese) e Scalvini (Atalanta).

