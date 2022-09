Archiviata un'estate a dir poco tribolata, l'Inter è pronta a blindare una volta per tutte Milan Skriniar, proponendogli un contratto a peso d'oro. Secondo le indiscrezioni di Sport Mediaset, infatti, il difensore slovacco, che sarà protagonista quest'oggi in conferenza stampa a fianco di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, è destinato a diventare il calciatore più pagato della rosa dietro solo a Romelu Lukaku che però è attualmente in prestito dal Chelsea. Il nuovo accordo si aggirerà sui 7 milioni netti ed è stato studiato per evitare di perderlo a giugno quando scadrà l'attuale contratto. Il rinnovo dovrebbe aiutarlo a recuperare la tranquillità un po' smarrita in questo inizio di stagione.