Il Manchester United si avvicina sempre di più ad André Onana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese è pronto ad accontentare l'Inter con un'offerta da 50 milioni di euro più bonus. Positivi anche i contatti con l'entourage del portiere camerunense, arrivato a Milano a parametro zero una stagione fa. Per l'Inter è in arrivo dunque una importantissima plusvalenza per il bilancio. Decisiva nell'accelerazione della trattativa la volontà di Ten Hag, tecnico dei Red Devils che ha già lavorato con lui ai tempi dell'Ajax. Il Manchester United ha superato la concorrenza del Chelsea, fermo nelle ultime settimane dopo essersi mosso per prima.

