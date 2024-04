Anticipando un po' i tempi rispetto alla tabella di marcia che era filtrata negli scorsi giorni, oggi Marko Arnautovic è tornato ad allenarsi con i compagni, quindi è da considerare convocabile per Udinese-Inter. Discorso leggermente diverso, invece, per Stefan de Vrij, atteso in gruppo tra domani e sabato, quando Simone Inzaghi valuterà se portarlo in Friuli o meno.

Ci vorrà più pazienza, infine, per Juan Cuadrado, che si è messo alle spalle il grave infortunio al tendine d'Achille tornando a lavorare in gruppo ma deve ritrovare ancora la condizione migliore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!