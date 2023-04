Non sono previste sorprese rispetto alle scelte di formazione annunciate da ieri che Simone Inzaghi ha in mente di fare contro il Benfica, nel secondo round dei quarti di finale di Champions League, in programma stasera a San Siro. Secondo Sky Sport, più passano i minuti e più cresce la possibilità di rivedere l'11 titolare che ha cominciato la gara d'andata dell'Estadio Da Luz, vinta 2-0 dai nerazzurri. Spazio, dunque, a Dzeko-Lautaro in attacco, con Romelu Lukaku che si accomoda in panchina assieme ad Hakan Calhanoglu, recuperato ma in svantaggio nel ballottaggio con Marcelo Brozovic per il ruolo di regista. Tutto confermato anche sulla fascia sinistra: Federico Dimarco dovrebbe essere preferito a Robin Gosens.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

