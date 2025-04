Potrebbero essere solo due le novità di formazione per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in vista della partita di domani sera contro il Milan che metterà in palio un posto nella finale di Roma. Secondo le ultime novità di Sky Sport, Inzaghi ha in mente di riproporre l'ossatura della lineup vista domenica con il Bologna, con due facce nuove dal primo minuto.

La prima novità è rappresentata dal ritorno di Josep Martinez in porta, riappuntando quindi i galloni di portiere della manifestazione sul petto dello spagnolo ex Genoa; la seconda è l'inserimento di Federico Dimarco al posto di Carlos Augusto nel suo naturale ruolo di 'pistone' a sinistra.

