Joaquin Correa può essere la sorpresa presente nella formazione dell'Inter che sfiderà la Fiorentina. Questo quanto riferisce Sky Sport, candidando il Tucu ad una maglia da titolare al fianco di Lautaro. L'altra novità dovrebbe essere Darmian sulla corsia di destra, con Dimarco su quella opposta e il centrocampo completato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. La difesa davanti a Onana vedrà in campo dal 1' Skriniar e De Vrij, con Acerbi in vantaggio su Bastoni (non al meglio causa influenza) per completare il terzetto.