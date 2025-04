Marcus Thuram salterà con molta probabilità Bologna-Inter, gara fondamentale in chiave scudetto, in programma a Pasqua, allo stadio Dall'Ara. L'attaccante francese, che ha accusato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, è a forte anche per il derby di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì prossimo. La sua situazione, come comunicato dal club, sarà valutata giornalmente. Lo riporta Sky Sport.

