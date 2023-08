Gianluca Scamacca dà il due picche all'Inter e decide di dire sì all'Atalanta. La notizia dell'ultimissima ora è arrivata da Sky Sport: il giocatore questo pomeriggio ha interrotto le comunicazioni con l'Inter e gli orobici per scegliere la destinazione ideale, optando alla fine per la meta orobica. Affare da 25 milioni più bonus quantificabili in cinque milioni e una percentuale sulla rivendita, tre milioni di ingaggio per lui.

