La redazione di Sky Sport continua ad aggiornare sulla situazione di Davide Frattesi. La Roma (a differenza del Napoli) è l'unica squadra che ha fatto sapere indirettamente all'Inter di essere interessata al giocatore. L'arrivo in giornata del ds giallorosso Ghisolfi a Milano, dove domani è in programma l'assemblea di Lega, è servita anche per sondare il terreno sul mercato. Oggi - riferisce l'emittente - è andato in scena un incontro con l'entourage del giocatore: non è stato il primo, ma si vuole capire la fattibilità dell'operazione.

"L'Inter ha fatto sapere che il prezzo di Frattesi non deve essere inferiore ai 45 milioni e che non ha intenzione di inserire contropartite nella trattativa" aggiunge Sky, che nelle ore precedenti aveva avanzato il nome di Bryan Cristante (che ha lo stesso agente di Frattesi).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!