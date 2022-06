Dopo l'ultimatum di 48 ore, Henrik Mkhitaryan è chiamato a dare una risposta alla Roma sulla proposta di rinnovo entro questa sera. Lo ricorda Sky Sport, aggiungendo poi che il centrocampista al momento appare ancora "spostato verso l'offerta dell'Inter", anche se nella sua testa continua a resistere una "percentuale di indecisione". Motivo per cui i colleghi dell'emittente non si sentono ancora di mettere un punto esclamativo sulla vicenda che è comunque sempre vicina alla conclusione: con un 'no' alla Roma, infatti, l'Inter avrebbe strada libera per assicurarsi l'ex Arsenal a costo zero.