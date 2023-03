In attesa dell’undici ufficiale di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera contro lo Spezia, Sky Sport abbozza l’ultima probabile formazione del piacentino. Secondo le previsioni dell’emittente televisiva, resta a riposo Andre Onana, sostituito dal capitano Handanovic. Ancora fuori dai giochi, come ben noto, Milan Skriniar, rimasto a Milano, motivo per il quale a protezione dello sloveno troviamo il tris difensivo formato da D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni. Linea di centrocampo a cinque, come da copione, composta invece da Darmian sulla corsia destra, favorito dunque su Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, ancora una volta titolare, e Robin Gosens in netto vantaggio su Dimarco, rientrato dall’infortunio. Attacco affidato alla LuLa.