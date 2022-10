Niente Fiorentina per Romelu Lukaku. Oggi il belga ha svolto la parte iniziale del lavoro ad Appiano Gentile con il resto della squadra, ma poi si è staccato per allenarsi a parte. Dunque - secondo quanto riferito da SkySport - non ci sarà ancora il semaforo verde per il ritorno tra i convocati, anche considerando che la partita è in trasferta. Domani mattina arriverà la decisione definitiva ma, secondo i colleghi del canale satellitare, Big Rom dovrà ancora rimandare il ritorno tra i convocati. Se ne riparla per Inter-Viktoria Plzen di mercoledì prossimo...