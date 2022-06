Videoconferenza in programma per le prossime ore tra Inter e Chelsea, con i Blues che attendono il ritorno dagli Stati Uniti del presidente Todd Boehly. Entrambi i club hanno l'esigenza di chiudere quanto prima possibile, seppur per motivazioni diverse. Fissata ancora una volta quindi la deadline del 30 giugno. Operazione che è già stata ben impostata - come spiega Sky Sport - alla quale però manca ancora il compromesso definitivo: dopo l'offerta di 5 milioni + 2 di bonus avanzata dall'Inter, rifiutata dai Blues, i nerazzurri attendono la richiesta definitiva del club londinese che potrebbe arrivare durante il prossimo 'meeting' tra le due parti. Bastoni, Skriniar e Dumfries piacciono parecchio agli inglesi che proveranno ad inserire uno di questi nomi in una trattativa parallela ma slegata, come più volte raccontato. Sui primi due c'è il totale veto di Simone Inzaghi che - come rende noto l'emittente satellitare - a meno di un'offerta importantissima non vorrà fare a meno dei due difensori.