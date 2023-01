Tra due giorni l’Inter tornerà in campo in gare ufficiali. Lo farà nel big match di San Siro contro il Napoli, sicuramente un battesimo di fuoco dopo una sosta decisamente lunga. Come riportato da Sky Sport, allo stato attuale Simone Inzaghi sembra orientato a puntare sulla coppia d’attacco Lukaku-Dzeko. Lautaro Martinez sembrava tagliato fuori dalla possibilità di partire titolare contro gli azzurri, visto che è stato l’ultimo a rientrare ad Appiano Gentile, ma nelle ultime ore il Toro è dato in forte rimonta: fino all’ultimo l’argentino proverà a mettere in difficoltà il proprio allenatore per convincerlo a dagli fiducia, nonostante i pochi giorni di allenamento e un Mondiale non proprio brillantissimo.