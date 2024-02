Arrivano conferme dallo stadio Via del Mare rispetto alle indiscrezioni di formazione della vigilia di Lecce-Inter: secondo le ultime di Sky Sport, Simone Inzaghi apporterà ben sette modifiche all'undici titolare che si è visto martedì in Champions League contro l'Atletico Madrid. Un turnover massiccio a partire dal portiere, con Emil Audero pronto all'esordio assoluto in campionato per sostituire il febbricitante Yann Sommer; davanti all'ex Samp, trio difensivo inedito formato da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo, Denzel Dumfries e Federico Dimarco correranno sulle fasce, mentre in mezzo spazio a Davide Frattesi, Kristjan Asllani (al posto di Calhanoglu, non al meglio) ed Henrikh Mkhitaryan. In attacco sarà Alexis Sanchez a fare coppia con Lautaro Martinez.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!