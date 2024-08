Continuano le buone nuove provenienti da Appiano Gentile: il rientro di Lautaro è meno lontano di quanto si potesse immaginare. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il capitano dell'Inter ha puntato l'Atalanta e sta lavorando per tentare il tutto per tutto per esserci già venerdì prossimo nel primo big match della stagione. Il Toro, che anche oggi si è allenato a parte, "sta lavorando per tornare ad allenarsi in gruppo il prima possibile" fa sapere l'emittente televisiva che parla di rientro imminente.

