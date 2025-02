L’Inter, alla fine, ha deciso di rimanere con l'organico attuale, operando a gennaio solo per sostituire Tajon Buchanan, passato al Villarreal, con Nicola Zalewski. Eppure, in casa nerazzurra l'idea di prendere almeno una punta era maturata nelle menti dei dirigenti nerazzurri: secondo Sky Sport Insider, infatti, c'erano delle offerte per Marko Arnautovic e Joaquin Correa che avrebbero anche agevolato la questione: nel dettaglio, il West Ham ha tentato l'austriaco e il Cagliari si è fatto sotto per il Tucu. Entrambi, però, hanno rifiutato convinti di poter dare il loro contributo in questa seconda parte di stagione. Un peccato per l'Inter, che con l'eventuale cessione di uno dei due giocatori avrebbe avuto l'opportunità dirigersi verso una punta capace di garantire più gol e minuti considerato il contributo basso di chi sta alle spalle della coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

I dirigenti nerazzurri hanno parlato con gli agenti di diversi giocatori, da Marcus Rashford a Marco Asensio fino a Joao Felix. Ma alla fine hanno dovuto declinare e rinviare tutto all’estate quando scadranno proprio i contratti di Correa e Arnautovic. Il più accattivante tra i nomi proposti era quello dello spagnolo ex Real Madrid, che avrebbe potuto giocare da seconda punta, ma in caso anche da mezzala. Il costo dell’ingaggio era sui 9 milioni. Prenderlo avrebbe voluto dire probabilmente rinunciare a qualcosa a giugno. E così, dopo i rifiuti dei due in uscita, l’Inter ha deciso di non forzare la situazione lasciando che l'autore del gol del definitivo 4-1 nella finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus prendesse la strada dell'Aston Villa. Rashford invece era ancora più caro e con pretese di titolarità. Joao Felix non convinceva e non avrebbe giocato così tanto.

