Dopo i primi rumors provenienti da terra greca, arrivano conferme anche da Sky Sport: l'Aek Atene sonda il terreno per Joaquin Correa. L'argentino, tornato all'Inter dopo la parentesi non felicissima al Marsiglia, è sulla lista degli esuberi di casa nerazzurra e pare aver stregato il club allenato da Almeyda che spinge per portare nella capitale greca l'attaccante.

Almeyda, connazionale del Tucu ed ex nerazzurro, vorrebbe l'ex Lazio alla sua corte e la sua dirigenza avrebbe avviato i primi contatti per accontentarlo. Secondo Sky sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.

