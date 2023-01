Secondo quanto riportato da Sky Sport non è tramontata l'idea di un possibile scambio Kessie-Brozovic tra Inter e Barcellona. Al momento non ci sono sviluppi, ma l'idea è sul tavolo e i due club ne stanno parlando. Il centrocampista ivoriano è sempre stato un pallino di Ausilio, ma molto dipenderà sia dalla volontà di Xavi nell'andare avanti con lo scambio, sia dalla decisione di Brozovic. Non è infatti scontato che il croato voglia lasciare Milano e la trattativa potrebbe proprio non decollare a causa di questo.