Tra un premio e l'altro, arrivano anche degli aggiornamenti sul fronte Inter-Pimco. A fare un punto della situazione di fine giornata è Matteo Barzaghi di Sky Sport che, tramite Twitter fa sapere che tra il fondo californiano e il club di Viale della Liberazione "non c'è ancora la firma". Resta la turbolenza tra Zhang e Oaktree per la chiusura del prestito, come sembrava fossero gli accordi. Il fondo californiano con il quale il patron dell'Inter ha sottoscritto un finanziamento nel 2021, rivendica alcune clausole presenti nel precedente accordo. Motivo per il quale, come sottoscrive Barzaghi è "possibile una dilazione di qualche giorno rispetto alla scadenza", fissata per il 20 maggio. "Fonti vicine alla trattativa ribadiscono che l’accordo Suning-Pimco è in via di definizione ma fino alla firma tutti gli scenari rimangono aperti" si legge ancora nella conclusione ottimista ma cauta.

