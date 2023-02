Brutta notizia per Inzaghi alla vigilia del derby di Milano in programma domani sera a San Siro. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione Correa: per il Tucu risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. In avanti Dzeko resta favorito per una maglia da titolare al fianco di Lautaro, ma Lukaku scalpita.

