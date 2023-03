Scelte quasi obbligate per Simone Inzaghi che contro la Juventus dovrà fare a meno di Skriniar, Bastoni e Gosens. In difesa, davanti ad Onana, torna dal 1' al centro della difesa De Vrij, con Acerbi che agirà da braccetto di sinistra. Confermato Darmian sulla destra. Dumfries e Dimarco gli esterni, a centrocampo secondo Sky Sport confermato il terzetto del Do Dragao: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Panchina per Brozovic. In avanti invece chance dal '1 per Lukaku al fianco di Lautaro: si ricompone la LuLa per il Derby d'Italia.