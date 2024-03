Dopo l'ottima prova contro il Lecce e i due ingressi positivi contro Atletico Madrid e Atalanta, Alexis Sanchez è favorito per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è questa la coppia d'attacco nella testa di Inzaghi a 24 ore dalla sfida contro il Genoa.

In difesa al posto dello squalificato Bastoni toccherà a Carlos Augusto completare il tridente con Pavard e De Vrij davanti a Sommer. Sulla destra chance dal 1' per Dumfries, in cabina di regia ancora Asllani: il centrocampista albanese sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla sinistra confermato Dimarco.



La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez.