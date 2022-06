Inter col fiato sospeso per le condizioni di Milan Skriniar, uscito per infortunio nel match di Nations League tra la sua Slovacchia e il Kazakistan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in attesa degli accertamenti medici, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare ai flessori. Il difensore nerazzurro è uscito sulle sue gambe, ma è stato ripreso dalle telecamere in lacrime in panchina.

Dalle immagini dell'infortunio si vede che Skriniar, nel tentativo di contrastare un pallone, ha allungato la gamba sinistra facendo un movimento poco naturale.