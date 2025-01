Il Torino continua a monitorare il mercato, scandagliando gli obiettivi per rinforzare le fasce laterali. Torna in auge il nome di Tajon Buchanan, che potrebbe lasciare l'Inter già nel mese di gennaio. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport ci sono contatti continui tra le parti, con la dirigenza granata che lavora per un prestito con diritto di riscatto. Si sta lavorando, nello specifico, per trovare un'intesa sulle cifre del prestito e dell'eventuale riscatto.

