Il Paris Saint-Germain, nella persona di Henrique Antero , ha compiuto un blitz a Milano nelle ultime ore. Secondo quanto rivelato da Sky Sport , il dirigente del club transalpino ha incontrato il Sassuolo per Gianluca Scamacca ma soprattutto l'Inter, per discutere dell'affare Milan Skriniar . Per quel che riguarda l'incontro con gli emiliani, non ci sono stati particolari passi avanti visto che Giovanni Carnevali ha mantenuto il punto sulla valutazione del giocatore lasciando poi il tavolo dopo un'ora.

Resiste allo stesso modo anche l'Inter per Skriniar, che ha incontrato Henrique in un ristorante di Viale Tunisia a Milano. Non c'è ancora l'intesa per la cessione dello slovacco, coi francesi che non alzano la propria proposta e i nerazzurri che non cedono di un millimetro dalle proprie richieste. Confermate le valutazioni intorno al francese Dan-Axel Zagadou, offerto quest'oggi nella visita dell'agente Moussa Sissoko in sede.