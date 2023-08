In serata più di una fonte aveva fornito indicazioni ottimistiche sull'affare Benjamin Pavard. Il duttile difensore transalpino è rimasto in panchina per 90' nella sfida contro il Werder Brema e anche le distanze tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Bayern Monaco si stavano riducendo con insistenza. Stando a quanto riferiscono nelle ultime ore i colleghi di Sky Deutschland, però, la dirigenza del club bavarese ha bloccato tutto: Pavard non si muove. Pochi minuti fa Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, ha aggiunto alcuni dettagli degli sviluppi: "Tuchel vorrebbe trattenerlo dando l'ok per la partenza di Stanisic. Il Bayern, però, non ha comunicato niente né al giocatore né all'Inter. Vedremo se ci sarà una reazione del giocatore per andare via".

L'agente di Pavard, Pini Zahavi, al pari del club nerazzurro, non è stato ancora avvisato dalla dirigenza bavarese.