Hakan Calhanoglu è recuperato: questa è la bella notizia che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha ricevuto dall'allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile, che il centrocampista turco ha svolto completamente il gruppo. Secondo Sky Sport, Calhanoglu può partire dal primo minuto nel lunch match di domenica contro l'Empoli, dove bisognerà vedere se sarà presente Juan Cuadrado: le condizioni del colombiano, alle prese con un'infiammazione, stanno migliorando, ma oggi ha ancora lavorato a parte. Si faranno valutazioni sul suo conto, se non sarà convocato a Empoli ci sarà comunque mercoledì col Sassuolo.

L'allenamento di domani sarà decisivo per le scelte di formazione; può essere confermato Benjamin Pavard con Matteo Darmian quinto a destra per far rifiatare Denzel Dumfries; possibile rivedere dal primo minuto anche Marcus Thuram, magari con Alexis Sanchez al suo fianco; Davide Frattesi può prendere il posto di Nicolò Barella.

