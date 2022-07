Primo vero incontro tra Inter e Torino per trovare l'accordo per Gleison Bremer. A riferirlo è Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna di Sky Calciomercato L'Originale. I dirigenti nerazzurri quanto quelli granata cercheranno di raggiungere un'intesa per il difensore brasiliano, da tempo nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Proprio quest'ultimo nel pomeriggio di oggi ha incontrato il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati insieme a Paolo Busardò, agente del giocatore. Da questo incontro l'Inter ha ufficializzato la forte volontà di trovare la giusta formula per portare a casa il classe '97, mettendo sul piatto una contropartita: si è parlato di Cesare Casadei, giocatore classe 2003, a servizio di Cristian Chivu che piace al club di Cairo, sforzo per il quale i meneghini però sarebbero disposti a fare a patto di mantenere una recompra. Il presidente dei torinesi dal canto suo ha avanzato la richiesta di almeno 40 milioni di euro. Si lavorerà per trovare il giusto incastro, con l'Inter che tenterà di far abbassare le richieste.