Piovono conferme rispetto all'intesa trovata tra Inter e Yann Bisseck per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2029, un anno in più rispetto alla naturale scadenza fissata nel precedente accordo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa, già ben avviata da qualche mese, ha subito un'accelerata all'inizio di questo mese, con le parti che si sono strette la mano trovando una quadra per l'adeguamento anche economico: lo stipendio del difensore tedesco passerà dai 700mila euro attuali a circa un milione e mezzo di euro. Tutto fatto, insomma, l'annuncio è atteso nelle prossime ore.

