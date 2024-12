Arrivano notizie rassicuranti dalla Pinetina rispetto alle condizioni di Nicolò Barella e Federico Dimarco, i due giocatori usciti acciaccati da Lazio-Inter. L'aggiornamento fornito da Sky Sport, dopo la classica seduta d'allenamento post-partita andata in scena stamattina al centro sportivo nerazzurro, è una conferma rispetto alle prime sensazioni avute in campo ieri sera: il centrocampista sardo sta meglio, tanto che per ora non sono stati programmati esami strumentali, mentre per Dimash si è trattato di semplici crampi. Entrambi verranno monitorati in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese di giovedì.

