Dopo la vittoria con la Fiorentina e la giornata libera concessa ieri da Simone Inzaghi, l'Inter è tornata ad allenarsi oggi al Bper Training Centre in Appiano Gentile, dove il tecnico piacentino ha allenato un gruppo orfano di Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

I due attaccanti non hanno preso parte alla seduta insieme al resto dei compagni per le seguenti ragioni: l'austriaco per via di un affaticamento rimediato durante la sfida di lunedì, problemino che lo ha costretto ad uscire anzitempo nonostante fosse subentrato dalla panchina. Diverso il discorso legato al numero 9 di Inzaghi che, come fa sapere Andrea Paventi di Sky Sport, dopo il fastidio riscontrato sempre durante il match contro i toscani alla caviglia sinistra, si è sottoposto agli esami che non hanno evidenziato nessuna lesione, nonostante Tikus abbia ancora un pò di fastidio.