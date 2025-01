Gli intrecci di mercato sull'asse Milano-Bologna non riguardano solo i giocatori rossoblu nel mirino dell'Inter. Secondo Il Resto del Carlino, infatti, anche i felsinei guardano con particolare attenzione ad un elemento della rosa di Simone Inzaghi: trattasi di Kristjan Asllani, che nella visione dei rossoblu rappresenterebbe il sostituto perfetto per Remo Freuler anche in ottica futura, vista la carta d’identità dello svizzero.

La sempre incandescente situazione legata a Davide Frattesi però ha per il momento chiuso la sua possibile uscita, ma da Casteldebole, assicura il quotidiano rimangono vigili per giugno, mese entro cui l’Inter potrebbe far valere il diritto di recompra da 12 milioni per Giovanni Fabbian.

