Summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter alla Pinetina. Come riportato da La Repubblica, dopo il breve blitz di Steven Zhang ad Appiano, c'è stato un confronto tra Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e il tecnico nerazzurro.

La dirigenza ha assicurato protezione a Inzaghi: l'obiettivo è quello che l'allenatore non senta la pressione di questo periodo e di guidare un grande club come l'Inter. I prossimi 42 giorni, fino alla pausa pre Mondiale, potrebbero essere decisivi per l'intera stagione nerazzurra: vietato fare passi falsi, altrimenti il patto società-Inzaghi verrà meno.