Nelle ultime ore si è raffreddata sempre di più l'ipotesi di uno scambio Kessie-Brozovic tra Barcellona e Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica , l'ex centrocampista del Milan ieri ha avuto un lungo colloquio con Xavi: il tecnico blaugrana ha assicurato di puntare molto su di lui. Da qui la scelta di Kessie di restare in Spagna e giocarsi tutte le sue carte fino al termine della stagione, seppure l'idea di tornare in Italia e di approdare all'Inter lo ha stuzzicato.

"Il colloquio con Xavi e la difficoltà tra i due club di concludere la trattativa (Marotta non ha accettato lo scambio alla pari, pretendeva un conguaglio) hanno bloccato la trattativa forse in modo definitivo, anche se non è da escludere un ultimo contatto tra i club nelle prossime ore per provare a tenere in piedi lo scambio", precisa la Repubblica.