Sono tantissimi i giocatori messi fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta nella nuova Juventus di Giuntoli. Tra questi anche Federico Chiesa, scaricato ieri anche pubblicamente dal nuovo tecnico bianconero.

Per l'attaccante della Nazionale si potrebbe clamorosamente aprire una possibilità all'Inter, almeno stando a quanto riferisce Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, qualora i nerazzurri riuscissero a sfoltire il parco attaccanti, cedendo uno tra Correa e Satriano, lo scenario di un possibile assalto a Chiesa potrebbe trasformarsi da fantamercato in una clamorosa opportunità. Si era parlato di un'Inter in agguato per prendere Chiesa fra un anno a parametro zero, considerando il no al rinnovo 'ponte' fino al 2026 proposto dalla Juve, ma a questo punto non si esclude un assalto anticipato.