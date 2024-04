Dopo l'indiscrezione delle scorse ore, arrivano ulteriori aggiornamenti in merito all'interesse per l'Inter avanzato dalla famiglia reale saudita. La famiglia reale d'Arabia, balzata alle cronache europee per l'intenzione di acquistare l'Inter, rilevandola dagli Zhang, sembra però dover affrontare un ostacolo. Secondo la Repubblica i sauditi non hanno l’appoggio del fondo sovrano, "che ha mutato atteggiamento sugli investimenti nel calcio. E cerca di radunare una cordata di private equity. I conti dell’Inter allo studio di un colosso legale inglese", si legge. Nel dettaglio, questo pool ha ricevuto l’incarico di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulla situazione patrimoniale dell’Inter, tramite l’invio di documenti ufficiali, relazioni di bilancio e anche i verbali dei più recenti consigli di amministrazione.

Gli investitori sauditi che hanno avviato questo sondaggio, possibile preludio ad una vera e propria due diligence, vogliono comprendere fino in fondo lo stato finanziario del club nerazzurro prima di decidere se procedere ai passi successivi. Tornando a PIF, secondo il quotidiano romano "il fondo sovrano saudita ha bollato l’opzione di acquistare l’Inter, rifiutando di partecipare all’operazione che le era stata proposta da una ricca famiglia del regno. Da qui, la decisione da parte della famiglia di procedere da sola".

