Partita inutile per l'Inter già campione? Tutt'altro. E il motivo è presto detto: battendo oggi il Sassuolo, i nerazzurri avrebbero vinto contro tutti gli avversari almeno una volta in questo campionato. Peraltro, c'è anche il ko dell'andata da vendicare: lo scivolone interno con i neroverdi, datato 27 settembre 2023, resta l'unica sconfitta in Serie A.

QUI SASSUOLO – I neroverdi sono in cattive acque ormai da tempo, ma non riescono a riemergere. La cura Ballardini non pare aver sortito gli effetti sperati e ora lo spettro della Serie B è concreto. Oggi non ci saranno gli infortunati Berardi, Defrel e Castillejo più lo squalificato Tressoldi. Solito 4-2-3-1 con Bajrami, Thorstvedt e Laurienté a supporto dell'ex Pinamonti. Il norvegese, però, non sta benissimo e la scelta sulla sua titolarità verrà presa solo in extremis.

QUI INTER – Come detto, i neo campioni d'Italia non intendono affatto prendere l'impegno odierno sotto gamba. Anzi. E allora Inzaghi opera alcuni cambi, ma non troppi: non ci sarà turnover massiccio. Troveranno probabilmente spazio Audero in porta (Sommer regolarmente convocato dopo la febbre dei giorni passati), Dumfries a destra, Carlos Augusto a sinistra, Asllani e Frattesi in mezzo e uno tra Sanchez (favorito) e Arnautovic in prima linea con Lautaro. Dimarco recuperato, ma dovrebbe iniziare dalla panchina. Indisponibile il solo Acerbi.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Panchina: Cragno, Pegolo, Kumbulla, Viti, Missori, Pedersen, Racic, Matheus Henrique, Lipani, Volpato, Ceide, Mulattieri.

Allenatore: Ballardini.

Squalificati: Tressoldi (1).

Indisponibili: Berardi, Defrel, Castillejo.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Dimarco, Buchanan, Cuadrado, Calhanoglu, Barella, Klaassen, Sensi, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Galetto e Fontemurato.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

Var: Valeri (Serra).

