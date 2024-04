Dolcissimo ritorno nel Meazza nerazzurro per l'Inter neo campione d'Italia. I nerazzurri tornano sul terreno amico a distanza di sei giorni dal derby storico che ha decretato il tricolore della seconda stella. Arriverà un Torino voglioso di fare bene e con ancora flebili speranze europee.

QUI INTER – Inzaghi non avrà tre elementi nel match odierno: allo squalificato Dumfries, infatti, si sono uniti Acerbi (pubalgia) e Dimarco (lieve affaticamento muscolare). Quest'ultimo sarà in panchina solo a onor di firma. De Vrij in difesa e Carlos Augusto a sinistra saranno i sostituti, mentre a destra Darmian corre verso la conferma. Da capire se il tecnico nerazzurro darà respiro a qualche titolare (Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro su tutti) oppure se insisterà sui soliti noti per poi cambiare a gara in corso.

QUI TORINO – Grossi problemi per Juric, costretto a rinunciare allo squalificato Linetty e ai difensori Schuurs, Djidji e Sozonov. Out anche Gineitis. Possibile vedere Vojvoda e Masina dal 1' a completare con Buongiorno la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic, mentre in mediana tornerebbe Tameze. Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dimarco, Buchanan, Cuadrado, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Dumfries (1).

Indisponibili: Acerbi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Tameze, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Panchina: Gemello, Popa, Lovato, Lazaro, Ilic, Muntu, Savva, Balcot, Kabic, Okereke, Pellegri.

Allenatore: Juric.

Squalificati: Linetty (1).

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Sozonov, Gineitis.

ARBITRO: Ferrieri Caputi.

Assistenti: Di Monte e Trasciatti.

Quarto ufficiale: Marchetti.

Var: Di Paolo (Aureliano).

