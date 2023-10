È arrivato finalmente il giorno dell'attesissima Inter-Roma, gara colma di contenuti tecnici, tattici e non solo. Da giorni, anzi da settimane, non si fa altro che parlare del ritorno di Lukaku nel Meazza nerazzurro: il belga si trova per la prima volta dinanzi come avversari i suoi ex compagni. E pure i suoi ex tifosi, che - fischietti o non fischietti - non faranno certamente mancare il loro disappunto "sonoro" per la burrascosa separazione estiva.

QUI INTER – Inzaghi ha invece la massima concentrazione sul campo e di Lukaku si interesserà solo come della punta avversaria da affrontare, considerando che ha evitato anche di parlare in conferenza stampa alla vigilia (non una novità in realtà...). I nerazzurri vogliono confermarsi in testa dopo il sorpasso ai cugini della scorsa settimana e allora dentro chi era stato lasciato inizialmente a risposo con il Salisburgo: dal 1' riecco Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram. Restano ai box Arnautovic e Cuadrado.

QUI ROMA – Mourinho è squalificato e forse per questo si è portato parecchio avanti, stuzzicando la sua ex squadra già prima e dopo il match con lo Slavia Praga. Il tecnico portoghese, però, non potrà contare su Smalling e Dybala: entrambi non sono stati convocati al pari dei lungodegenti Pellegrini, Sanches, Kumbulla e Abraham. Fuori anche Spinazzola che non ha recuperato dall'affaticamento. El Shaarawy e Bove in vantaggio su Belotti e Aouar.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

Panchina: Svilar, Boer, Celik, Kristensen, Cherubini, Aouar, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Belotti.

Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Smalling, Dybala, Pellegrini, Sanches, Kumbulla, Spinazzola, Abraham.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Peretti e Bresmes.

Quarto ufficiale: Manganiello.

Var: Di Paolo (Dionisi).

