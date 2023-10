Ultima fatica del tour-de-force campionato-Champions prima della sosta per le nazionali, già la seconda in stagione. L'Inter ospita il Bologna con l'obiettivo di dare continuità al successo di Salerno dopo lo scivolone interno con il Sassuolo: i nerazzurri vogliono cancellare l'ultimo precedente al Meazza in Serie A e riproporre la prestazione eccezionale col Benfica.

QUI INTER – Inzaghi valuta alcuni cambi di formazione rispetto all'undici di partenza visto in Champions League. E allora potrebbero tornare dal 1' De Vrij in difesa, Darmian a destra (ma le quotazioni di Dumfries sono in rialzo nelle ultime ore) e Sanchez in attacco per far coppia con Lautaro Martinez. Bastoni più di Acerbi come braccetto di sinistra, mentre Dimarco resta in vantaggio su Carlos Augusto. Dubbio in mezzo: Asllani insidia Calhanoglu. Rifiata Thuram? Dopo i crampi post-Benfica, non è da eslcudere un'esclusione iniziale dell'ex Borussia MG. Frattesi punta almeno ad andare in panchina al pari di Sensi: entrambi ieri si sono allenati in gruppo. Resta in infermeria il solo Arnautovic.

QUI BOLOGNA – Problemi in difesa per Thiago Motta, che non potrà contare su Soumaoro, Lucumi, Posch e Kristiansen. Pronti De Silvestri, Calafiori e Lykogiannis per completare il reparto assieme a Beukema. solito 4-2-3-1 con Orsolini confermato nei tre dietro Zirkzee dopo la tripletta all'Empoli. Saelemaekers in panchina dopo aver scontato la squalifica.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Panchina: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Soumaoro, Lucumi, Posch, Kristiansen.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Prenna e Di Gioia.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Marini (Maresca).

